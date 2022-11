DéZoom : comment Halloween s’est imposée en France alors que c’était pas gagné

Lundi soir, on fêtait Halloween partout dans le monde. Y compris en France, alors même que la célébration de cette fête des morts est finalement assez récente chez nous. En 1990, rares sont ceux qui se déguisent pour aller chercher des bonbons chez les voisins, plus rares encore sont ceux qui organisent de grosses soirées déguisées pour Halloween. Et pourtant, 30 ans plus tard, Halloween s’est ancrée dans les traditions françaises. Arthur Genre nous explique comment cette fête importée des Etats-Unis a façonné son succès en France.