DéZoom : être enseignant, est-ce que c’était vraiment mieux avant ?

La rentrée 2022 est tendue à l’Education nationale. Problèmes de recrutement, recrutement hasardeux, le métier d’enseignant ne fait plus rêver. On sent un malaise pesant dans la profession. Un malaise qui, en réalité, ne date pas d’hier. Alors oui, l’école a beaucoup changé. Les enseignants ont troqué leur blouse, les élèves leur uniforme et leurs ardoises, mais le malaise, lui, n’a jamais vraiment disparu.