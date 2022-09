DéZoom : manger de la viande n’a rien d’une tradition française

Depuis une semaine, on ne parle que consommation de viande sur les chaînes d’info. Laquelle serait surtout masculine, un poil viriliste et toujours dommageable pour la planète ou pour notre santé. Et quand on voit les réactions de certains, on a un peu l’impression que la viande, en France, est sacrée, intouchable, qu’elle serait liée à nos traditions les plus chères. Alors qu’en fait… pas tellement. Arthur Genre nous explique pourquoi.