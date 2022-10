DéZoom : pourquoi il ne faut pas forcément être nostalgique des années 1970

Une belle époque où l’on pouvait sillonner les rues de Paris à bord d’une 2CV, fumer au travail et durant les conférences de rédaction. La décennie a débuté avec Georges Pompidou qui s’est donné le défi de moderniser la France. Elle se poursuit avec l’élection de Valéry Giscard d’Estaing en 1974. Mais les années 70 ce sont aussi les chocs pétroliers et l’inflation record. A l’époque, on parlait déjà de la fin de l’abondance. Les pauvres devaient quitter la ville, c’est le début de la gentrification à Paris, dommage collatéral de la politique de modernisation de Georges Pompidou. De nombreux vieux bâtiments sont détruits et remplacés par des tours plus modernes. La belle époque contenait déjà les germes des crises futures et pour les jeunes, l’avenir ne faisait déjà pas rêver.