DéZoom : pourquoi on n’est pas passé plus tôt à la voiture électrique ?

Passer d’une majorité de voitures thermiques à une majorité de voitures électriques d’ici 2035, c’est l’une des missions du ministre des Transports, Clément Beaune. Pourtant, cette transition aurait pu être faite bien plus tôt, les premières voitures électriques ayant été développées dès 1990 par le constructeur automobile General Motors pour répondre à une loi environnementale californienne. Mais à l’époque, les entreprises pétrolières font pression pour faire annuler la loi, obtiennent gain de cause et les véhicules de Général Motors terminent à la casse. Dommage, on aurait pu gagner 30 ans sur la transition énergétique en matière d’automobile.