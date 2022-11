DéZoom - Urgence climatique : les COPs sont-elles réellement utiles ?

Le 6 novembre prochain aura lieu la COP 27 à Charm el-Cheikh en Egypte. Arthur Genre a voulu revenir sur l’impact réel des grandes conférences sur le climat. La première COP a eu lieu en 1972 à Stockholm en Suède. Mais les vingt années qui ont suivi, il ne s’est pas passé grand-chose de réellement concret pour lutter contre le réchauffement climatique. Le premier vrai engagement politique a lieu durant la conférence de Kyoto au Japon en 1997, où 159 pays se sont engagés à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Les résultats ne seront pas à la hauteur de l’ambition de cette COP. Cinquante ans plus tard, la nouvelle jeune génération ne croit plus aux actions et aux promesses des conférences et des chefs d’Etat. La militante écologiste suédoise, Greta Thunberg, symbole de cette génération, a dénoncé les opérations de greenwashing lors des COPs. Selon elle, les COPs "ne sont pas vraiment destinées à changer le système”. C’est pourquoi plusieurs collectifs écologistes tentent de nouveaux types d’actions souvent controversées pour alerter sur l’urgence climatique.