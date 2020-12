Diego Maradona: bienvenue chez les fidèles de l’Eglise Maradonienne

En savoir plus sur Yann Barthes

Une semaine après la mort de Diego Maradona, le pays continue de pleurer son idole. Azzeddine Ahmed-Chaouch est à Buenos Aires pour rencontrer les plus grands supporters de la star du football. Diego Maradona était une légende et même un Dieu pour ses supporters. Et ce n’est pas qu’une façon de parler : en Argentine existe une église à son nom, l’Eglise Maradonienne. Dans ce culte unique en son genre, les fidèles prient non pas une religion ou un Dieu, mais bien le footballeur lui-même, ses exploits, sa carrière. Si les messes sont interdites dans le pays pour cause de Covid, Azzeddine Ahmed-Chaouch a tout de même pu rencontrer son plus fervent fidèle. Il a également profité de son passage pour rencontrer le commentateur sportif le plus connu du pays. Dans un tout autre domaine, l’Argentine est dans la rue cette semaine, mais pas (que) pour Diego Maradona. Le pays se bat pour le droit à l’avortement, rejeté de justesse en 2017. Alors qu’un nouveau vote est prévu au Parlement dans les tous prochains mois, le pays a pour la première fois à sa tête un président favorable au droit à l’avortement. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi les mobilisations.