"Dieu seul sait quel droit on va nous enlever après ça", inquiétude aux Etats-Unis après la remise en cause du droit à l’IVG

Le droit à l’avortement ne sera-t-il bientôt qu’un lointain souvenir aux Etats-Unis ? Depuis 1973, le droit à l’IVG est protégé par une décision de justice, le cas Roe vs Wade, devenu le symbole de la lutte pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Pourtant, le site Politico a révélé ce lundi 2 mai l’intention de la Cour Suprême de revenir sur cet arrêt historique. Et donc remettre en cause le droit à l’avortement dans son intégralité. La révélation a provoqué un gigantesque séisme aux Etats-Unis, où une majorité de citoyens est favorable au maintien du droit à l’IVG. Dans tout le pays, des manifestants se sont réunis mardi soir pour protester.