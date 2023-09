Dîner d’Etat à Versailles : la valse des invités

Mercredi soir, à Versailles, avait lieu un dîner d’Etat autour du roi Charles III, invité de marque durant trois jours en France, et Emmanuel Macron. Et de nombreux invités de renoms avait fait le déplacement. Mick Jagger, Jack Lang et Monique Lang, Carole Bouquet, Hervé Mariton, l’incontournable grand spécialiste de la royauté, Stéphane Bern, ou bien encore Tony Estanguet. Certains politiques étaient également de la partie à l’image de Gérald Darmanin, ou Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale. A table, Brigitte Macron a pris place aux côtés de Hugh Grant, qui s’est prêté à un discours.