Dîners clandestins : les journalistes de M6 se défendent

Depuis les révélations de M6 sur l’organisation de dîners clandestins à Paris, tout le monde se pose la question : y’avait-t-il ou n’y avait-il pas de ministres présents ? L’organisateur de ces dîners, Pierre-Jean Chalençon, l’assurait lors de ses premiers échanges avec la chaîne, avant d’assurer quelques jours plus tard en pleine polémique qu’il ne s’agissait que d’un « poisson d’avril ». Qui croire ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté. Des ministres ont-ils assisté aux dîners clandestins organisés par Pierre-Jean Chalençon ? Le collectionneur jure désormais que non et n’hésite pas à accuser les journalistes de M6 d’un gros manque de professionnalisme. Pourtant, le syndicat des journalistes de la chaîne a fait savoir en début de semaine que la présence d’au moins un ministre leur avait été confirmée par un autre invité de ces dîners. Qui se cache derrière cette enquête ? Ils sont trois journalistes de la chaîne M6 à avoir travaillé pendant trois semaines pour ce reportage dont tout le monde parle. À l’origine, ils enquêtaient sur plusieurs restaurants et conjointement avec d’autres rédactions. C’est ainsi qu’ils ont pu isoler deux restaurants clandestins : le Leroy’s Business Club, propriété du chef Christophe Leroy et le palais Vivienne, appartenant à Pierre-Jean Chalençon.