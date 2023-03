Dîners de gala, cérémonie ultra mise en scène, promesses : le bilan de la visite de Xi Jinping en Russie

Le président chinois s’est rendu en Russie pour une visite officielle de trois jours. Une première visite en Russie pour Xi Jinping et aussi la première visite d’un chef d’Etat étranger depuis le début de la guerre en Ukraine. Au programme : dîner de gala et bis repetita, cérémonie fastueuse ultra mise en scène, signatures de documents – dont on ignore le contenu – et beaucoup de promesses. Au même moment, le Premier ministre japonais était en visite en Ukraine, à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky, mais aussi à Boutcha, symbole des crimes de guerre russes.