Matignon délocalise incognito ses bureaux à Cahors !

Ils ont pris leurs cartons, leurs dossiers et leurs cartables et PAF ! Direction Cahors dans le département du Lot. Pendant trois jours, Matignon délocalise ses bureaux. On retrouve tout de suite Paul en duplex. Le premier ministre vient passer trois jours à Cahors, à 1h30 de voiture au nord de Toulouse. Cahors qui est la préfecture du Lot. Et ses 20.000 habitants vont donc voit débarquer pas seulement 1 mais 14 ministres. Forcément, c’est en Une de la presse locale! Mais soyons francs, si c’est en Une de la presse, ça ne veut pas dire pour autant que ça passionne les quelques personnes qu’on vient de rencontrer …. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 13 décembre 2017 – Partie 2