Profession président : le discours poignant des Outre-mer face à Emmanuel Macron

Vendredi, Emmanuel Macron poursuivait son « grand débat national » auprès des représentants des départements d’Outre-mer. Alors que les autres débats entre le président et les maires s’étaient déroulés dans une ambiance relativement chaleureuse, on était plutôt sur ambiance enterrement cette fois-ci. On revient sur les moments forts de cet échange, notamment le discours d’Alfred Marie-Jeanne, président de la Collectivité territoriale de Martinique.