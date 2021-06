Disparition de l’humanité : le rapport du GIEC qui n’aurait pas dû fuiter

Le GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU, vient de rendre un rapport alarmant sur l’état du monde et son avenir. Selon lui, l’humanité pourrait disparaître et bien plus rapidement que prévu. On en parle avec Paul Larrouturou.