Dissolution de l’Assemblée : la menace d’Emmanuel Macron laisse de marbre l’opposition

Emmanuel Macron compte-t-il dissoudre l’Assemblée nationale ? L’idée fait son chemin dans les médias : c’est ce qu’on appelle un « ballon d’essai », une stratégie visant à discrètement sonder l’avis des Français, des commentateurs et des oppositions. Dans le JDD ce week-end, on y apprend par exemple que tout est prêt pour une éventuelle dissolution. Ne manque que le go d’Emmanuel Macron, lequel pourrait hésiter s’il a l’œil sur les derniers sondages, très favorables au RN en cas de nouvelles élections législatives.