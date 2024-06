Dissolution : Emmanuel Macron tente de justifier sa décision

Sur l'île de Sein, en Bretagne, le Président a tenté d'expliquer son choix de dissoudre l’Assemblée nationale et convaincre de voter pour le camp présidentiel le 30 juin prochain. Emmanuel Macron s'en est violemment pris aux programmes de ses deux principaux rivaux, le Nouveau Front Populaire et Rassemblement National.

