Do you speak "En Marche !", l'abécédaire du cool  

Quand on parle avec des gens d'En Marche ! il faut avoir quelques bases d'anglais et comprendre les néologismes tendances du web. Découvrez l’abécédaire d'Emmanuel Macron. Il va falloir s’habituer à voir de nouveaux visages… Ce soir dans « Quotidien », un jeune homme de 33 ans qui a eu un grand rôle dans la campagne d’Emmanuel Macron et qui se présente aux législatives à Paris…Mounir Mahjoubi, on va beaucoup entendre parler de lui, il a été le directeur de la campagne numérique d’Emmanuel Macron et désormais candidat aux législatives, il a été l’invité politique de Patrick Cohen ce matin sur France-Inter et celui de « Quotidien ce soir »…C'est ce qui s’appelle passer de l’ombre à la lumière en l’espace de 24 heures !