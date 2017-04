Dog TV et autres dérives : la télé-réalité canine existe déjà  

Quand on pense émission de télé sur les chiens et les chats, en France on pense tout de suite… 30 millions d’amis, l’émission culte avec des sujets toujours très poussés. Mais on peut aussi faire toutes les émission qu’on connait déjà, mais avec des chiens et des chats. Le SuperBowl, Top Gear, mais aussi pourquoi pas "Keeping Up with the Kardashians", ou encore The Wall et N'oubliez pas les paroles... Les possibilités sont infinies, et elles sont déjà là ! Mais il n’y a pas que la télé pour les humains AVEC des CHATS et des CHIENS. il y a aussi une chaîne de télé faites par les humains POUR les chiens.