Donald Trump accusé d'agressions sexuelles

Donald Trump est reparti en campagne..Il a fait un meeting en Floride vendredi. 1h20 de discours. Et on s’est vraiment cru pendant la campagne de 2016. Avec le même slogan. En gros, Donald Trump soutient à fond un candidat accusé d’agression sexuelle sur mineurs. Sauf que.. Il y a quelques heures, il s’est retrouvé LUI AUSSI visé par 3 femmes, venues témoigner ENSEMBLE, en direct sur NBC : et cette émission a été suivie d’une conférence de presse avec 16 femmes cette fois… 16 accusatrices qui ont appelé à l’ouverture d’une enquête contre le Président des Etats-Unis.Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 11 décembre 2017 – Partie 2