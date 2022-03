Donald Trump affirme que les dirigeants mondiaux sont "stupides", ses soutiens exultent

Joe Biden a annoncé ce mardi un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Aux États-Unis, il est toutefois de plus en plus isolé. Depuis le début du conflit, un homme estime que la situation actuelle ne serait jamais arrivée s’il était au pouvoir. Cet homme, c’est Donald Trump. L’ancien président n’est pas le seul à le penser : ses partisans aussi sont convaincus que lui qu’il aurait sauvé la situation. Il y a quelques jours, ils étaient réunis pour chanter ses louanges au CPAC, en Floride, un méga rassemblement de la droite américaine hyper conservatrice.