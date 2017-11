Donald Trump en Asie : ça passe ou ça casse !

Cette semaine, c’est bien simple : soit ça passe, soit ça casse. Enorme test diplomatique cette semaine pour Donald Trump qui a débuté hier, le plus long voyage en Asie d’un président américain en exercice. Il est parti de Washington, s’est arrêté à Honolulu et a atterri à Tokyo hier. Il ira à Séoul, aux portes de la Corée du Nord, en Chine et au Vietnam sans oublier les Philippines. Une tournée en Asie très importante donc avec beaucoup de dossiers chauds … Alors, soit il réussit son tour de force soit on se prend une bombe nucléaire sur la gueule après-demain. Extrait de l’émission Quotidien du Lundi 6 novembre 2017 – Partie 2