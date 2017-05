Donald Trump : les bookmakers parient sur sa destitution  

Petit point Donald Trump qui a encore fait des siennes cette semaine. Donald Trump a viré du jour au lendemain cet homme, le patron du FBI James Comey alors qu’il enquêtait sur les relations entre Trump et la Russie. Et quand Donald Trump vire quelqu’un, il le fait dans les règles de l’art. Et comme on est aux Etats-Unis, les médias ont su rester sobres… Ils ont carrément filmé en hélicoptère la voiture de James Comey pendant son trajet jusqu’à l’aéroport de Los Angeles… puis le décollage de son avion. Ca commence à sentir vraiment mauvais pour Donald Trump. Le mot qui revient de plus en plus en ce moment aux États Unis c’est ça : IMPEACHMENT, DESTITUTION… Les bookmakers américains considèrent aujourd’hui que la probabilité d’une destitution de Donald Trump pour « entrave à la justice » est plus forte que jamais.