« Donald Trump en Chine » : Episode 2

Il s’agit du plus gros déplacement d’un président américain en exercice : près de deux semaines hors de son pays. Deux semaines de l’autre côté de l’océan. Là où ils ne parlent pas anglais, où ils font des téléphones et où ils mangent du riz. La Chine, quoi ! Donald Trump est parti de Washington direction la Chine. D’abord à Tokyo en Chine puis Séoul en Chine du Sud. Demain, il va à Pékin en Chine centrale. Ensuite au Vietnam en Chine de l’ouest et il termine avec l’île chinoise des philippines - Extrait de l’émission Quotidien du mardi 7 novembre 2017 – Partie 2