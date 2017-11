« Donald Trump en Chine » : Episode 3

Donald Trump est en tournée de l’autre côté de l’Océan Pacifique. Là-bas, là où on parle bizarre et où ils mangent avec des baguettes ! Comment ça s’appelle ? La CHINE. Donald Trump est parti de Washington… Direction la Chine ! D’abord à Tokyo, en « Chine de l’Est ». C’était ce week-end, hier, il était à Séoul, en « Chine du Sud ». Aujourd’hui, il est à Pékin en « Chine centrale ». Ensuite : Au Vietnam, en « Chine de l’Ouest ». Et il termine avec l’île chinoise des Phillipines. Extrait de l’émission Quotidien du Mercredi 8 novembre 2017 – Partie 2