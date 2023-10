Donald Trump donne son avis sur le conflit israélo-palestinien

Donald Trump est une nouvelle fois sous le feu des critiques. La raison ? Son avis sur le conflit israélo-palestinien. Si nous avons beaucoup entendu cette semaine le président américain Joe Biden sur le sujet, qu’en pense son prédécesseur Donald Trump ? Et bien c’est gratiné, comme toujours avec le milliardaire, puisqu’il a qualifié le Hezbollah libanais de « très intelligent ». Il a affirmé que l'offensive du Hamas n'aurait pas eu lieu s'il était resté à la Maison-Blanche. Le Hezbollah, qui, on le rappelle, est un allié du Hamas et a revendiqué plusieurs tirs sur des positions israéliennes depuis le début de la guerre. Lors de ce même meeting, Donald Trump a aussi vivement critiqué le Premier ministre Benyamin Netanyahou pour ne pas lui être venu en aide dans l’élimination du général iranien Qassem Soleimani. Ces déclarations ont provoqué une pluie de réactions dans les médias américains et ses adversaires aux primaires des Républicains ne l’ont pas loupé.