Donald Trump est-il au bord de la faillite ?

A quelques mois désormais de l’élection présidentielle américaine 2024, plus un jour ne passe sans que Donald Trump ne fasse les gros titres. L’ancien chef d’Etat aborde une position quelque peu négative et pessimiste, évoquant un « bain de sang » dans l’industrie automobile si les choses restent en l’état aux Etats-Unis, lors d’un rassemblement dans l’Ohio. Donald Trump a ensuite dû s’expliquer sur cette tournure de phrase, faisant référence à la situation économique du pays. Les observateurs américains, majoritairement en faveurs de Joe Biden n'ont que peu apprécié l’expression. Lors de son meeting, le républicain a sans aucun filtre insulté publiquement son futur concurrent. Donald Trump ferait d’autre part face à une crise de trésorerie. Selon ses avocats, il serait incapable de garantir le paiement de ses 454 millions de dollars d’amende pour fraudes financières. Le magnat de l’immobilier est-il au bord de la faillite ? Pour lui, aucun soucis puisqu’il ne cesse de répéter qu’il est très riche.

