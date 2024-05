Donald Trump fait trembler l’Amérique en Une du Time

"S’il gagne" : c’est ainsi que le célèbre magazine Time dévoile la rare interview de Donald Trump qui fait la couverture de son dernier numéro. Le candidat à l’élection présidentielle américaine répond à toutes les questions sur l’avenir des Etats-Unis après le scrutin, menace ouvertement les médias américains, veut gracier les assaillants du Capitole et donne clairement une "vibe" de dictateur. Un virage qui plaît à la frange la plus à droite des Républicains, mais qui inquiète beaucoup les observateurs. Décidé à combattre le "racisme anti-blancs", nouvelle grande cause de sa campagne, Donald Trump annonce la couleur dès le début de cette interview fleuve : "Il pense avoir identifié une erreur cruciale de son premier mandat : il a été trop gentil". Une erreur à rattraper en cas de retour à la Maison Blanche ?

