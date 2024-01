Donald Trump largement favori à trois jours du coup d’envoi de la primaire républicaine

Julien Bellver En savoir plus sur

L’élection présidentielle américaine donnera son coup d’envoi ce lundi 15 janvier avec les primaires républicaines dans l’Iowa. Le compte a rebours est lancé afin de savoir qui affrontera Joe Biden en novembre 2024 dans le but de prendre les rênes de la Maison Blanche pour quatre ans. Le suspense semble assez minime alors que Donald Trump fait sans surprise figure de grand favori pour espérer prendre sa revanche sur l’actuel président des Etats-Unis. Malgré tout dans la semaine, Nikki Haley et Ron de Santis, les deux principaux concurrents de Donald Trump, s’affrontaient et n’ont pas manqué d’envoyer quelques balles perdues à l’ancien président américain. Le favori des Républicains avait lui choisi de se prêter à une interview en direct au même moment sur Fox News. Au cœur de démêlés judiciaires, il a demandé cette semaine une immunité pénale devant la cour d’appel de Washington en tant qu’ancien président. Michelle Obama, notamment, s’est montrée inquiète sur la tenue de la démocratie dans le pays.