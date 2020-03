Donald Trump prend (enfin) le Coronavirus au sérieux, alors que le virus s'invite dans la primaire démocrate

En savoir plus sur Yann Barthes

Au tout début de l’épidémie de Coronavirus, Donald Trump avait largement dédramatisé la situation. Face à la propagation du virus en Europe et sur le continent américain, le chef d’Etat a changé de ton. Plus de fanfaronnades, plus de plaisanteries : lundi soir, Donald Trump est apparu grave, lisant sagement son texte et déconseillant aux Américains de se rendre dans les lieux publics. Sans interdiction précise, les Etats fixent chacun leurs propres règles. Il en va de même pour la primaire démocrate, qui se poursuit dans certains Etats et est reportée dans d’autres. On fait le point sur la situation avec Paul Gasnier.