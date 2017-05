Donald Trump en virée à l'étranger : petit répit loin des scandales  

Première tournée internationale pour Donald Trump… Après un premier passage ce week end en Arabie Saoudite accompagné de Melania, Donald Trump est arrivé ce matin en Israël où il a été accueilli par Benjamin Netanhyaou. Pour Melania, on a senti que c'était un peu la corvée, mais Trump, lui, est bien content d'échapper un temps à tous les scandales qui ont éclos autour de lui... On retrouve Martin Weill, qui suit les déplacements du Président depuis New York.