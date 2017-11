Donald TRUMP, un milliardaire à la Maison Blanche

Oui Donald Trump est milliardaire et ça c’est un scoop pour personne ! L’empire Trump est en effet estimé à 3,7 milliards de dollars et voici la répartition : 2 milliards pour les immeubles, 600 millions pour ses hôtels, 600 millions pour ses terrains de golf, 300 millions pour ses résidences privées, 230 millions d’avoir bancaires, 35 millions pour ses avions, 30 millions pour ses vignobles et enfin 14 millions pour toutes ses licences comme le parfum ou encore les steaks. Azzedine Ahmed-Chaouch a mené son enquête. Extrait de l’émission « TRUMP : 1 AN JOUR POUR JOUR » du Mercredi 8 novembre 2017