Dordogne : la traque minute par minute sur les chaînes d’info

Depuis dimanche, on ne parle que de la traque d’un forcené en Dordogne. L’homme, un ancien militaire, aurait ouvert le feu sur des gendarmes, appelés pour des faits de violences familiales, au domicile de son ex-compagne. En fuite, il était recherché par plus de 300 militaires, le GIGN, plusieurs équipes cynophiles, mais aussi onze blindés et sept hélicoptères. La traque, qui aura duré plus de 36h, a été suivie minute par minute par les chaînes d’info, BFMTV en tête.