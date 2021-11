Doucement sur la magie de Noël sur les chaînes d’info

Depuis le 22 octobre – on a bien dit octobre - les médias sont en boucle sur Noël. On n’avait pas encore passé la Toussaint qu’ils étaient déjà sur le front à parler décorations et bûche de Noël. Et plus on approche de l’échéance, plus on sent venir l’effervescence. Sauf que là, quand même, c’est un peu tôt.