Du côté de Fillon : la droite bazardée, la droite fracturée  

C’est l’heure des grandes manœuvres et des règlements de compte à droite, après la défaite dimanche dernier de François Fillon, candidat LR. Hugo Clément était hier matin au comité politique post-défaite des Républicains, et il a pu y constater une scission entre deux camps. D’abord, les proches de Fillon qui ne veulent pas l’accabler, et puis les autres... Et Nadine Morano,tiens, elle va bien ?