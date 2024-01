Quotidien du 22 janvier 2024

Au sommaire de Quotidien première partie du lundi 22 janvier 2024 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les manifestations contre l’extrême droite en Allemagne et fait le point sur la crise sociale en France. Il revient également sur l’augmentation du prix de l’électricité et sur la polémique autour de l’établissement privé Stanislas. En plateau, Yann Barthès reçoit Vincent Jeanbrun, maire de l’Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, six mois après les émeutes et l’agression de sa famille. Jean-Michel Aphatie s’intéresse de son côté à la nouvelle crainte du gouvernement : voir la colère des agriculteurs se transformer en un nouveau mouvement façon « gilets jaunes ».