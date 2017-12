Quand Dwayne Johnson balance son selfie sur le plateau

Comment on dit "bullshit" en français ? Ca balance sur le plateau de Quotidien. Quand Dwayne Johnson et Kevin Hart se cherchent... Voilà ce que cela donne... C’est la suite d’un film culte… 20 ans après le génial Jumanji, Hollywood nous propose une nouvelle partie. Avec au casting trois méga stars qui sont ce soir dans Quotidien… Voici Dwayne -the Rock- Johnson, Kevin Hart et Nick Jonas. Vous êtes à Paris pour la sortie de Jumanji… Quotidien ce soir, avant-première au Grand Rex demain soir… Extrait de l’émission Quotidien du lundi 4 décembre 2017 – Partie 2