Dylan Thiry regrette amèrement la Sécurité Sociale française

L’ancien candidat de Koh-Lanta, Dylan Thiry vit désormais à Dubaï. Malheureusement, il s’est déboîté l’épaule et a dû payer lui-même les frais médicaux qui coûtaient plus de 50 000 euros. Il s’est plaint de cette somme astronomique pour “seulement” une vis dans l’épaule. Et c’est comme ça qu’on regrette la Sécu.