Le Petit Q : Hunter Schafer, l’actrice transgenre qui fait sensation à l’affiche du dernier « Hunger Games »

Hunter Schafer est incontestablement l’une des révélations du petit et grand écran ces derniers mois. L’actrice, réalisatrice, scénariste, ou encore mannequin américaine transgenre âgée de seulement 24 ans, s’est fait connaître en 2019, à travers le rôle de Jules Vaughn dans la série phénomène « Euphoria ». La native de la ville de Trenton, dans le New Jersey, fille de pasteur, a dévoilé qu’internet l’avait particulièrement aidé durant sa transition lorsqu’elle était plus jeune, à travers les réseaux sociaux, ou les témoignages de personnes transgenres sur Youtube. La diplômée du programme d’arts visuels de l’université North Caroline School of the Arts, a déjà posé et défilé pour de nombreuses marques de la maison Dior, mais aussi Marc Jacobs, ou Maison Margiela. En 2017, elle est sélectionnée dans la prisée liste des « 21 under 21 » du magazine de mode Teen Vogue, et s’entretient avec Hillary Clinton. Elle est surtout à l’affiche du dernier volet de la saga Hunger Games, intitulé « La balade du serpent et de l’oiseau chanteur », sorti en salles dans l’hexagone ce mercredi 15 novembre.