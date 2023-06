Écolo vs Agriculteurs : Marine Tondelier entendue au tribunal

Entre les agriculteurs et les écologistes, un face à face de plus en plus virulent s’installe. Les écologistes reprochent aux agriculteurs leur modèle trop intensif, trop productiviste et donc trop polluant. Les agriculteurs, eux, répondent ne pas avoir le choix et enragent contre les actions des écolos. En première ligne de ce face à face : Marine Tondelier, la nouvelle patronne des Verts, a pris l’habitude de se faire embrouiller en personne lors de ses déplacements sur le terrain. À Marmande, il y a quelques semaines, elle avait porté plainte contre le président de la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne qu’elle accuse de l’avoir menacée. Marine Tondelier s’en expliquait devant le tribunal ce mercredi, Quotidien y était.