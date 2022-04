Ecologie : Emmanuel Macron dégaine une mesure qui existe déjà depuis… 16 ans

Le président sortant s’est découvert une fervente passion pour l’écologie. Après cinq ans de présidence et à une semaine du second tour, Emmanuel Macron a décidé de parler d’écologie partout, tout le temps. Rien qu’en meeting à Marseille ce week-end, il aura prononcé 43 fois le mot « écologie ». Et dégainé une mesure phare : une journée mondiale de la nature. Sauf que… elle existe déjà. Depuis 16 ans.