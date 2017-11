Eddy Mitchell : " Johnny Hallyday est Robocop"

Ils sont comme des frères. Johnny et Eddy... Ils ont 75 ans. Et des duos avec Johnny, il y en a…Pfffiou ! On en a sélectionné quelques uns. Eddy Mitchell, c’est une légende vivante de la chanson française : Eddy Mitchell revient avec un 37ème album ! Entouré de ses amis de toujours Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et de la nouvelle génération de la chanson française, il reprend tous ses titres cultes. Ca s’appelle « La même tribu ». Eddy Mitchell est dans Quotidien ce soir. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 22 novembre 2017 diffusée sur TMC – Partie 2