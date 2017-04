Eddy Moniot : "A voix haute" sort demain au cinéma  

En novembre dernier, on a eu envie de mettre un coup de projecteur sur un documentaire diffusé sur France 2… Le documentaire s’appelle « A voix haute », il raconte le parcours de plusieurs jeunes qui passent le concours d’éloquence à Saint-Denis… On avait reçu les protagonistes, les profs et le réalisateur du film… Et on est très heureux car « A voix haute » a une deuxième vie avec une sortie au cinéma demain en version longue… Eddy Moniot est l’un des héros d’A voix haute, et le gagnant du concours Eloquentia Saint-Denis 2015. On le reçoit en Interview.