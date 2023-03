Edouard Philippe, ancien Premier ministre et patron d’Horizons est l’invité de Quotidien (Partie 2)

Alors que la France traverse en ce moment-même une crise majeure, crise qui à en croire certains observateurs, n’aurait pas d’autre issue qu’une crise de régime. Alors que les Français sont dans la rue, vent debout contre la réforme des retraites. Alors que la défiance des citoyens contre leurs élus et leurs responsables politiques n’a jamais été plus présente, un homme a tenu ce week-end le premier congrès de son parti « Horizons » : Edouard Philippe. L’ancien Premier ministre et actuel maire du Havre compte parmi les personnalités politiques préférées des Français. A 52 ans, s’il se fait très discret dans les médias, il ne cache pas son ambition pour les années à venir. Edouard Philippe est sur le plateau de Quotidien.