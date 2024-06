Edouard Philippe et Elisabeth Borne au secours de la majorité

Pour lancer la campagne pour les législatives, la majorité présidentielle a envoyé deux anciens Premier ministres sur le terrain : Edouard Philippe et Elisabeth Borne se sont retrouvés à Chicheboville, dans la bonne humeur. De quoi masquer des sondages inquiétants qui placent la majorité troisième du scrutin derrière le RN et le Nouveau Front Populaire.

En savoir plus sur Paul Gasnier