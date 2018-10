Edouard Phillipe à Matignon ET à l’Intérieur : il peut TOUT faire !

Finalement, être Premier ministre n’est pas un job si prenant que ça. La preuve, Edouard Philippe avait tellement peur de s’ennuyer qu’il a décidé de prendre l’intérim de l’Intérieur après la démission de Gérard Collomb. Il est donc Premier ministre ET ministre de l’Intérieur, Premier ministre ET premier flic de France, chef du gouvernement ET chef de la police. Il peut TOUT faire, on vous dit. Sauf se montrer chaleureux avec son prédecesseur lors de la passation de pouvoir place Beauvau, la plus froide de l’histoire des passations de pouvoir. Même pour François Hollande et Nicolas Sarkozy, on s’était plus marré.