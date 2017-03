"Eglise, la mécanique du silence" : 32 prêtres pédophiles, 339 victimes  

C’est un livre explosif et un Cash Investigation qui va faire parler. Un an d’enquête et des chiffres effarants. Ecoutez bien : depuis 1960, au moins 32 prêtres pédophiles ont été couverts par 25 évêques. Des affaires qui concernent 339 victimes, dont 288 mineurs. Voici les auteurs de cette enquête sans précédent. Daphné Gastaldi, Mathieu Martinière et Mathieu Périsse… Ils sont membres du collectif de journalistes indépendants « We Report » et auteurs de ce livre, « Eglise, la mécanique du silence »…