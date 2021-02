Election 2022: Eric Zemmour veut-il devenir président ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Et si Eric Zemmour se lançait pour 2022 ? L’hypothèse, déjà annoncée par-ci, par-là devient de plus en plus crédible. A en croire le magazine l’Express, le polémiste s’organise discrètement auprès de ses soutiens. Il pèse ses chances, réfléchit à sa campagne, son financement. Et il a déjà plusieurs soutiens de renommée pas toujours très lisse : Joseph-Marie Joly, un ancien du bloc identitaire, Jacques Bompard ou encore Robert Ménard, maire de Béziers. Si Eric Zemmour se lance dans la campagne, il fera de l’ombre à la fois au Rassemblement national et aux Républicains. De quoi créer la discorde à droite.