Élection en Allemagne : la bataille ne fait que commencer pour Olaf Scholz

Après seize ans passés au pouvoir, Angela Merkel devait laisser sa place à la tête de l’Allemagne dans les tous prochains jours. Après les élections de ce dimanche, son successeur le plus probable s’appelle Olaf Scholz, patron du SPF, le parti social-démocrate. Mais pour l’emporter, il va devoir former une coalition. Valentine Watrin, Fanny Duvot et Baptiste Gondouin ont suivi les élections depuis Berlin. Ils ont pu rencontrer Olaf Scholz après l’annonce des résultats.