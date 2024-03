Elections européennes : Jordan Bardella envoie Thierry Mariani, proche de la Russie, débattre à sa place

Les élections européennes approchent et le RN est en tête de tous les sondages. Le parti a pris tellement d’avance que son patron, Jordan Bardella, ne cache plus avoir pris la grosse tête. Au point de ne même pas prendre la peine de participer au premier débat télé de la campagne et d’y envoyer, à la place, un second couteau : Thierry Mariani.

