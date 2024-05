Elections européennes : la Chine s’immisce dans les affaires de Bruxelles

Ces derniers jours, le président chinois Xi Jinping était en visite en France pour parler relations diplomatiques et économie avec Emmanuel Macron, avec qui il a dîné à l’Elysée. Mais la visite du chef d’Etat se faisait dans un contexte tendu à Bruxelles où les ingérences chinoises troublent la campagne pour les élections européennes. L’assistant parlementaire d’un candidat de l’Afd, parti allemand d’extrême-droite, est notamment accusé par les autorités de son pays d’avoir transmis à plusieurs reprises des informations aux renseignements chinois. Un député européen danois est également accusé de relayer la propagande russe et chinoise à Bruxelles, pendant qu’en France, Raphaël Glucksmann est la cible d’une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux.

